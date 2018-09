Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat mit Diplomaten aus Berlin und Paris über den ins Stocken geratenen Friedensprozess in der Ostukraine beraten. Poroschenko empfing den Vertreter der Bundesregierung, Christoph Heusgen, und den französischen Gesandten Jacques Audibert am Dienstag in Kiew, wie die Präsidentschaft mitteilte.

