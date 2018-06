Passau (AFP) Mit einem neuen Programm über zehn Millionen Euro will Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) Paten, Vormünder und Gastfamilien für Flüchtlinge gewinnen. "Integration ist mehr als der Gang zum Sprachkurs oder Arbeitsamt", sagte Schwesig der "Passauer Neuen Presse". Geplant sind rund 25.000 neue Patenschaften in diesem Jahr. Schwesig will das Programm am Dienstag in Berlin offiziell vorstellen.

