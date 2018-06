Halle (AFP) Die CDU-Abgeordnete Erika Steinbach fordert in der Flüchtlingspolitik künftig eine Beteiligung des Bundestags. Eine solche sei schon bei einem Bundeswehr-Auslandseinsatz für 150 Soldaten Standard, bei der Zuwanderung von mehr als einer Million Menschen nach Deutschland dagegen nicht, sagte Steinbach am Dienstag dem Sender MDR-Info. Die Bundesregierung handele in der Frage "im Alleingang", beklagte das Vorstandsmitglied der Unionsfraktion.

