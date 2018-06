Berlin (AFP) Beim Kurzbotschaftendienst Twitter ist es am Dienstag in Europa zu Störungen gekommen. In Deutschland war der Dienst am Morgen zeitweise nicht mehr aufrufbar. Nutzer bekamen stattdessen den Hinweis angezeigt, dass eine technische Störung vorliege. Ein Sprecher von Twitter in Deutschland konnte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine genaueren Angaben zu den Hintergründen machen.

