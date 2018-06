Brüssel (AFP) VW-Konzernchef Matthias Müller wird am Donnerstag die EU-Kommission über den Stand der internen Ermittlungen zur Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen informieren. Müller werde am Donnerstagnachmittag mit EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska in Brüssel zusammenkommen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Behörde erwarte auch Aufschluss über die Beseitigung der Probleme und "eine faire Entschädigung der Verbraucher".

