San Francisco (SID) - Das Stühlerücken in der National Football League geht munter weiter: Die Philadelphia Eagles haben Doug Pederson als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab das Team am Dienstag bekannt. Der 47-Jährige folgt auf Chip Kelly, der nach seiner Entlassung bei den Eagles das Kommando bei den San Francisco 49ers übernahm.

Pederson kommt von den Kansas City Chiefs, wo er in den vergangenen drei Jahren für das Offensivspiel zuständig war. Bei den Eagles war er selbst in der Saison 1999 als Quarterback aktiv und hatte in den Spielzeiten 2011 und 2012 die Spielmacher betreut.