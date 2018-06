Paris (AFP) Der ehemalige "Baywatch"-Star Pamela Anderson will den Franzosen den Appetit auf Gänsestopfleber verderben. "Ich fordere die französischen Abgeordneten auf, das Stopfen zu verbieten", sagte die US-kanadische Schauspielerin am Dienstag im Parlament in Paris. Die umstrittene Delikatesse sei nicht gesund und habe "in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz". Die gemästeten Enten und Gänse seien in ihrem Leben keinen einzigen Tag "glücklich" gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.