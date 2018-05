Essen (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat auch den letzten Test vor dem Rückrundenstart erfolgreich absolviert. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bezwang der Bundesliga-Zweite am Dienstagabend Sparta Prag mit 3:1 (1:0). Zuvor hatte der BVB bereits Testspiele gegen den Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt und den südkoreanischen Meister Jeonbuk Motors FC gewonnen.

Vor rund 5.000 Zuschauern im Essener Stadion traf Pierre-Emerick Aubameyang nach starker Vorarbeit von Ilkay Gündogan in der 41. Minute zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich David Lafata (49.) für Prag zwar aus, doch Aubameyang (65.) und kurz darauf Henrich Mchitarjan (68.) sorgten für die erneute Führung der Dortmunder. Am Samstag (18:30 Uhr/Sky) tritt der BVB zum Start der Rückrunde bei Borussia Mönchengladbach an.