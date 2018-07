New York (dpa) - Die lange in Frage gestellte Copa America Centenario nimmt konkrete Formen an. Die Gruppenauslosung für das hochklassig besetzte Turnier findet am 21. Februar in New York statt.

Das gaben die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL und der Verband für Nord- und Zentralamerika und die Karibik CONCACAF bekannt. Das Turnier ist vom 3. bis 26. Juni in den USA vorgesehen.

Die von Jürgen Klinsmann trainierten Amerikaner, die am 3. Juni im kalifornischen Santa Clara das Eröffnungsspiel bestreiten, stehen genauso wie Rekordweltmeister Brasilien, Vizeweltmeister Argentinien und Mexiko bereits als Köpfe der vier Vorrundengruppen fest.

Bei dem anlässlich des 100. Geburtstages der Copa America ausgespielten Turnier nehmen alle zehn CONMEBOL-Nationen und sechs CONCACAF-Mannschaften teil. Neben Klinsmann wird auch Winfried Schäfer mit Jamaika spielen. Das Finale findet am 26. Juni in New York statt.

Die Austragung des Turniers war aufgrund der Skandale beim Fußball-Weltverband FIFA lange unklar, da zahlreiche führende CONMEBOL- und CONCACAF-Funktionäre Ende Mai 2015 verhaftet wurden.

Turnier-Homepage