Augsburg (SID) - Die Rückkehr von Jürgen Klopp nach Deutschland elektrisiert die Fans in Augsburg: Knapp eine Stunde nach Start des Vorverkaufs war der Kracher in der Europa League zwischen dem FCA und dem FC Liverpool ausverkauft. 10.000 Tickets waren am Dienstagmorgen ab 9.30 Uhr in den freien Verkauf gegangen. Die Augsburger Arena hat im Europacup ein Fassungsvermögen von 26.160 Zuschauern.

Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl trifft in der Runde der letzten 32 auf die "Reds". Das Hinspiel in Augsburg findet am 18. Februar statt, das Rückspiel an der Anfield Road steigt eine Woche später (25.2.). Das Duell mit dem früheren Dortmunder Klopp bezeichnete FCA-Manager Stefan Reuter als "das Highlight" der Vereinsgeschichte.