Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat die Generalprobe für den Rückrunden-Auftakt verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt verlor das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen den Zweitliga-Sechsten VfL Bochum 1:2 (0:1).

Anthony Losilla brachte den VfL im Haberland-Stadion in Führung (13. Minute). Nachdem Bayer-Coach Schmidt in der Pause durchgewechselt hatte, erzielte Admir Mehmedi nach einem Fehler von Bochums Torwart Manuel Riemann das 1:1 (53.). Zwei Minuten vor dem Ende traf der eingewechselte Arvydas Novikovas zum 2:1 der Gäste, die am Samstag Borussia Mönchengladbach 5:2 besiegt hatten.

Nationalspieler Karim Bellarabi scheiterte mit einem Elfmeter am eingewechselten VfL-Keeper Felix Dornebusch (61.). Dazu kamen noch zwei Aluminium-Treffer der Gastgeber, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten 1899 Hoffenheim antreten.

