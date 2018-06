Rotterdam (SID) - Der niederländische Fußball-Erstligist Feyenoord Rotterdam hat Colin Kazim-Richards nach dessen Angriff auf einen Journalisten bis zum 1. Februar gesperrt. In dieser Zeit darf der türkische Nationalspieler nicht am Training teilnehmen und auch das Klubgelände nicht betreten. Feyenoord denkt über weitere Maßnahmen nach.

Der Stürmer war am vergangenen Freitag vor dem Spitzenspiel gegen den PSV Eindhoven (0:2) von Chefcoach Giovanni van Bronckhorst suspendiert worden. Zuvor hatte er vor der traditionellen Pressekonferenz einem Journalisten der Tageszeitung AD aufgelauert und diesen angegriffen. "Nieder mit dir", schrie er mehrmals.

Nur das Eingreifen anderer Anwesender verhinderte, dass Kazim-Richards, der offenbar mit einem Artikel nicht einverstanden war, zuschlug. In dieser Saison zählt Kazim-Richards in Rotterdam zu den Problemfällen. Seit der Verpflichtung des neuen Stürmers Michiel Kramer sitzt er meistens auf der Bank. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer, der noch bis 2017 bei Feyenoord unter Vertrag steht, elf Tore in 27 Spielen erzielt.