London (SID) - Die Trainerstühle in den vier englischen Fußball-Profiligen wackeln so kräftig wie nie zuvor. Zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember des vergangenen Jahres wurden bei den insgesamt 92 Klubs der Ligen eins bis vier 29 Manager vor die Tür gesetzt. Das bedeutet Rekord. Die negative Bestmarke für eine ganze Saison steht bei 53 Entlassungen aus der Spielzeit 2001/02.

Die Bundesliga steht dem Mutterland des Fußballs im Vergleich aber in nichts nach. In den drei Profiligen hierzulande mussten in der ersten Saisonhälfte 19 Trainer ihren Stuhl räumen. Bei 56 Klubs entsprach dies rund 34 Prozent gegenüber 31,5 Prozent in England.