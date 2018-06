Liverpool (SID) - Trotz des Misserfolges im ersten FA-Cup-Duell wird Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool auch im Wiederholungsspiel gegen den englischen Viertligisten Exeter City auf Nachwuchsspieler setzen. "Die Jungs, die auflaufen werden, sind extrem fokussiert", sagte Klopp vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr): "Sie sehen es als eine große Chance, und ich freue mich darauf, ihnen zuzusehen."

Beim ersten Aufeinandertreffen am 8. Januar hatte sich Liverpool blamiert und nur ein 2:2 geholt. Auch damals setzte Klopp aufgrund der anhaltenden Verletzungsmisere zahlreiche unerfahrene und junge Spieler ein.

"Wenn jemand denkt, wir spielen mit diesem Team, weil wir den FA Cup für einen unwichtigen Wettbewerb halten, dann wäre das das größte Missverständnis in der Welt", sagte Klopp. Für den Sieger des Duells geht es in der vierten Runde am 30. Januar gegen den Erstligisten West Ham United.