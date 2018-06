Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Weltmeister Deutschland bestreitet Informationen der Sport Bild zufolge während seines EM-Trainingslagers in Ascona am 29. Mai ein Länderspiel gegen Ungarn. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte am Dienstag zunächst weder den Termin noch den Gegner offiziell bestätigen. Die EM-Generalprobe soll am 4. Juni gegen einen noch nicht bekannten Gegner stattfinden. Unter anderem sind Griechenland und Armenien als mögliche Kontrahenten im Gespräch. Beide Spiele sollen in Deutschland ausgetragen werden.

Trainer der ebenfalls für die EM qualifizierten Ungarn ist der frühere Bundesliga-Profi Bernd Storck. Sein Assistent ist Andreas Möller, Weltmeister von 1990. Der genaue Termin für das Trainingslager der DFB-Auswahl im Tessin steht noch nicht fest.