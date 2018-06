Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will anscheinend noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Innenverteidiger Papy Djilobodji (27) bis Saisonende ausgeliehen werden. "Wir stehen in Verhandlungen mit dem FC Chelsea", sagte Geschäftsführer Thomas Eichin der Kreiszeitung Syke. Werder hatte am Montag den bevorstehenden Abschied von Assani Lukimya bekannt gegeben. Er soll für rund zwei Millionen Euro nach China zu Liaoning FC wechseln.