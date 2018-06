Port-au-Prince (AFP) Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Haiti hat der Oppositionskandidat Jude Célestin seine Teilnahme endgültig abgesagt. "Ich werde nicht bei dieser Farce mitmachen", sagte er am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Das wird keine Wahl, das wird eine Auswahl, weil es nur einen einzigen Kandidaten geben wird", sagte er über den Urnengang am kommenden Sonntag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.