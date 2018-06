Teheran (AFP) Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat nach Inkrafttreten des historischen Atomabkommens vor Täuschungsmanövern der USA gewarnt. "Wir müssen beobachten, ob die anderen Parteien ihre Zusagen einhalten", schrieb Chamenei nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Irna in einem Brief an den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani. Teheran müsse sich in acht nehmen vor "Täuschungen und Zuwiderhandlungen arroganter Staaten wie den USA".

