Tokio (AFP) Die japanische Bekleidungskette Uniqlo soll nach dem Willen ihres Gründers und Chefs, Tadashi Yanai, künftig mehr Beiwerk wie Hüte, Taschen und Schuhe verkaufen. Die Erweiterung des Angebots an Accessoires "ist das, worauf ich gerade Lust habe", sagte Yanai bei einem Vortrag an der Universität Waseda in Tokio.

