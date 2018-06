Köln (dpa) - Nach den Pannen von Köln ist ein Nachfolger für den in den Ruhestand versetzten Polizeipräsidenten Wolfgang Albers gefunden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger will dem Düsseldorfer Kabinett den bisherigen Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste, Jürgen Mathies, vorschlagen. Dies erfuhr die dpa aus Polizeikreisen. Mehrere Medien hatten über die Personalie berichtet. Jäger hatte Albers auch wegen der Informationspolitik der Polizei nach den massiven sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

