Diepholz (dpa) - Nach dem Fund von DNA-Spuren mehrerer Mitglieder der aufgelösten Terrorgruppe Rote Armee Fraktion bei einem Raubüberfall in Niedersachsen will die Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben zu den Verdächtigen machen. Es werde zunächst keine weiteren Informationen geben, hieß es bei der Behörde in Verden. Dem NDR zufolge handelt es sich um Spuren von drei RAF-Mitgliedern, die seit Jahrzehnten auf den Fahndungslisten stehen. Die genetischen Fingerabdrücke waren nach einem Überfall auf einen Geldtransporter am 6. Juni in Diepholz gesichert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.