Mexiko-Stadt (AFP) Die mexikanische Staatsanwaltschaft hat Schauspielerin Kate del Castillo aufgefordert, über ihre Verbindungen zum mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán auszusagen. Del Castillo sei die Aufforderung zur Zeugenaussage übermittelt worden, hieß es am Montag (Ortszeit) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt. Da die Schauspielerin in Los Angeles in den USA lebt, kann sie auch beim mexikanischen Konsulat in der kalifornischen Stadt aussagen.

