Berlin (dpa) - Mit Hilfe von Patenschaften, Vormundschaften und Gastfamilien sollen junge Flüchtlinge den ungewohnten Alltag in Deutschland besser bewältigen. Das mit zehn Millionen ausgestattete neue Bundesprogramm "Menschen stärken Menschen" soll sie dabei unterstützen, sich schneller an die neue Heimat zu gewöhnen. Neben der staatlichen Verantwortung setzt das Programm auch auf Bürgerengagement, wie Familienministerin Manuela Schwesig sagte. Ein wichtiger Baustein sollen im Laufe des Jahres rund 25 000 neue Patenschaften sein, in denen Bürger Flüchtlinge unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.