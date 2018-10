Wien (AFP) Österreichische Soldaten unterstützen ab Mittwoch die Polizei am wichtigsten Grenzübergang nach Slowenien, um einreisende Flüchtlinge strenger zu kontrollieren. Rund 500 Soldaten sollen in Spielfeld in der Steiermark zusammen mit der Polizei bis zu 6000 Flüchtlinge pro Tag abfertigen, wie der Polizeisprecher Fritz Grundnig am Dienstag mitteilte. Alle Flüchtlinge sollen demnach einer Identitäts- und Gepäckkontrolle unterzogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.