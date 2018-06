Wien (AFP) Ein Spürhund der österreichischen Polizei hat die gestohlen geglaubten Ersparnisse eines älteren Ehepaars in Wien erschnüffelt. Wie die österreichische Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie am Vortag zu einem Einsatz bei den Rentnern gerufen, weil deren gesamtes Erspartes - mehrere tausend Euro - verschwunden war, als sie es zur Bank bringen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.