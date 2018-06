Kreuth (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat während seiner Rede vor den CSU-Landtagsabgeordneten in Wildbad Kreuth kurzzeitig einen Schwächeanfall erlitten. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gab anschließend Entwarnung: Ihm gehe es gut. Er sei absolut okay. Scheuer sprach von einer "kleinen Schrecksekunde". Auch morgen und übermorgen will Seehofer wie geplant an der Klausur teilnehmen - das verlautete am Abend aus CSU-Kreisen. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel über die Flüchtlingspolitik.

