Melbourne (SID) - Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki ist als sechster deutscher Tennisprofi in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Die an Position 30 gesetzte Berlinerin gewann ihr Auftaktmatch in Melbourne mit 6:4, 6:4 gegen Petra Cetkovska (Tschechien/WTA-Nr. 132).

Nächste Gegnerin der 26-jährigen Lisicki ist am Donnerstag Bethanie Mattek-Sands (USA) oder Denisa Allertova (Tschechien). Lisicki, Wimbledon-Finalistin von 2013, hatte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zuletzt 2012 im Achtelfinale gestanden.