Melbourne (SID) - Annika Beck (Bonn), Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen) sind am Dienstag nach Zweisatz-Siegen in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Für Alexander Zverev (Hamburg) und Mona Barthel (Neumünster) indes bedeutete die Auftaktrunde in Melbourne Endstation.

Der 18-jährige Zverev bekam beim 1:6, 2:6, 3:6 gegen den Weltranglistenzweiten Andy Murray eine Lehrstunde erteilt. Allerdings lobte der Schotte die deutsche Nachwuchshoffnung nach dem unterhaltsamen Match in der Margaret-Court-Arena: "Alex ist einer der besten jungen Spieler der Welt. Er hat bis zum Ende gekämpft, wir hatten wirklich lange und fordernde Ballwechsel", sagte der viermalige Melbourne-Finalist Murray über den 1,98 Meter großen Zverev.

Die 21-jährige Beck, Nummer 55 im WTA-Ranking, präsentierte sich beim 6:0, 6:3 gegen Wildcard-Inhaberin Priscilla Hon (Australien) in glänzender Verfassung. In der nächsten Runde wartet nun Timea Bacsinszky (Schweiz/Nr. 11). "Ich habe den Spaß am Tennis wiedergefunden", sagte Beck.

Auch die Weltranglisten-97. Siegemund (27) konnte bei Temperaturen von bis zu 34 Gard Celsius ihre Qualitäten zeigen und steht nach dem 6:4, 7:5 gegen Kiki Bertens (Belgien) erstmals in der zweiten Runde eines Grand Slams. "Da ist mir ein Riesenstein vom Herz gefallen", meinte Psychologie-Studentin Siegemund, die es jetzt mit Jelena Jankovic (Serbien/Nr. 19) zu tun bekommt.

Auch Maria (28) ist nach dem 6:4, 6:3 gegen Olga Gowortsowa (Weißrussland) im nächsten Match Außenseiterin. Die Weltranglisten-73., Mutter der zweijährigen Charlotte, spielt gegen die Russin Jekaterina Makarowa (Nr. 21). "Ich bin gut drauf und glücklich, wie ich derzeit spiele", sagte Maria.

Fed-Cup-Spielerin Barthel (25) musste sich nach knapp zwei Stunden der Amerikanerin Vania King mit 6:3, 5:7, 4:6 geschlagen geben. Barthel, im Ranking an Position 44 geführt, hatte sich zuletzt mit Rückenproblemen geplagt. Zu ihrem Viertelfinale beim Turnier in Hobart/Australien vor knapp einer Woche hatte sie deshalb nicht antreten können.

Damit stehen bislang fünf deutsche Profis in der zweiten Runde von Melbourne. Drei DTB-Starter waren bereits am Montag zum Auftakt gescheitert - darunter überraschend auch Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 22). Insgesamt standen 15 Deutsche im Hauptfeld des "Happy Slams" - zehn Frauen und fünf Männer.

Am Dienstag spielten unter anderem noch die an Position gesetzte Angelique Kerber (Kiel) und Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 30).

