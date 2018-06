Melbourne (dpa) - Sabine Lisicki hat bei den Australian Open souverän die zweite Runde erreicht. Die Berlinerin gewann ihr Auftaktmatch in Melbourne gegen die Tschechin Petra Cetkovska klar mit 6:4, 6:4. Die ehemalige Wimbledonfinalistin machte ihr Weiterkommen nach nur 74 Minuten perfekt. Damit stehen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres bereits fünf deutsche Spielerinnen in der zweiten Runde. Angelique Kerber, Julia Görges und Carina Witthöft wollten die Bilanz am zweiten Tag der mit gut 28 Millionen Euro dotierten Veranstaltung sogar noch verbessern.

