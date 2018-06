New York (AFP) Der Mitbegründer der US-Rockband The Eagles, Glenn Frey, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihrer Website mitteilte, starb der Gitarrist und Sänger am Montag unter anderem an den Folgen einer Lungenentzündung. "Wir sind in einem Zustand des Schocks und der tiefen Trauer", erklärte Bandkollege Don Henley.

