Kiel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute Marine-Soldaten in Kiel. An Bord der Korvette "Braunschweig" will sie sich von der Leistungsfähigkeit der Einsatzflottille 1 überzeugen. Dabei will Merkel auch mit Soldaten sprechen. Die Einsatzflottille 1 umfasst Korvetten, Schnellboote, Minensucher, U-Boote und Spezialkräfte wie Kampfschimmer. Zu dem Verband gehört auch der Tender "Werra", der 2015 mehrere Monate bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer half.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.