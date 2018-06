Kitzbühel (SID) - Die Favoriten für die Ski-Weltcup-Abfahrt auf der legendären Streif am Samstag in Kitzbühel/Österreich haben im ersten Training schon einmal Zeichen gesetzt. Schnellster war der Franzose Adrien Theaux (1:57,68 Minuten), der zuletzt das Rennen in Santa Caterina gewonnen hatte. Hinter ihm platzierten sich Hannes Reichelt (Österreich) und Aksel-Lund Svindal (Norwegen), die am vergangenen alpinen Wochenende die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz dominiert hatten.

Andreas Sander aus Ennepetal, in Wengen guter 13., kam mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Theaux auf Rang 25. Klaus Brandner (Königssee) belegte mit deutlich über drei Sekunden Rückstand den 37. Platz. Der Österreicher Max Franz stürzte indes in der Traverse und zog sich offenbar Verletzungen an Knie und Handgelenk zu.

Das zweite Training ist für den Donnerstag angesetzt. Nach aktueller Wetterlage kann am Samstag auf der Originalstrecke am Hahnenkamm gefahren werden. Das Programm sieht zudem für Freitag einen Super-G und die Super-Kombination vor, am Sonntag folgt der Slalom.