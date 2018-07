Antholz (SID) - Biathlet Simon Schempp (Uhingen) hat den zu Saisonbeginn durchaus möglichen Sieg im Gesamtweltcup nach seinem fast zweiwöchigen Ausfall endgültig abgehakt. "Letztendlich bleibt mir als ganz großes Ziel nun nur noch die WM. Darauf werde ich jetzt hinarbeiten", sagte der 27 Jahre alte Staffel-Weltmeister vor dem Weltcup im italienischen Antholz. Die Weltmeisterschaft findet vom 3. bis 13. März in Oslo/Norwegen statt.

Eine Erkältung hatte Schempp in den vergangenen Tagen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding ausgebremst. Vor der Weihnachtspause hatte der Schwabe drei Rennen gewonnen und den Gesamtweltcup-Führenden Martin Fourcade (Frankreich) gehörig unter Druck gesetzt. Die Zwangspause war für Schempp nun "sehr bitter", denn: "Im Grunde musste ich in diesen zehn Tagen alle Ziele, die ich mir für diese Saison gesteckt hatte, aufgeben."

Bei seinem Comeback am Samstag in Ruhpolding hatte Schempp auf Anhieb den sechsten Platz im Massenstart belegt. "Mal schauen, wie es in Antholz läuft. Ich bin sicher noch nicht bei einhundert Prozent und brauche noch ein paar Trainingstage und Wettkampfkilometer, um wieder so in Form zu kommen wie im Dezember", sagte der achtmalige Weltcupsieger vor dem Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ARD).

Die deutschen Biathleten gehen den sechsten Weltcup des Winters in Südtirol in unveränderter Besetzung an. Bei den Frauen greifen Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) im Sprint über 7,5 km am Donnerstag (14.30 Uhr/ARD) nach dem ersten Sieg. Bis Sonntag stehen außerdem noch die Verfolgungsrennen und Staffeln auf dem Programm.