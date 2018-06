Hamburg (AFP) Der Flugzeugbauer Airbus hat den ersten Jet seiner neuen spritsparenden Modellreihe A320neo ausgeliefert. Er wurde am Mittwoch im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder feierlich an die Lufthansa übergeben. Airbus-Vorstandschef Fabrice Brégier sprach von einem "wirklich großartigen Tag" für sämtliche Beschäftigte des Luftfahrtkonzerns. Die A320neo-Familie verbraucht nach Konzernangaben weniger Treibstoff als vergleichbare Flieger.

