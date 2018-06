Kassel (AFP) Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Anspruch von EU-Ausländern auf Sozialhilfe bekräftigt. Nach einem am Mittwoch verkündeten Urteil kann ein Anspruch auch schon früher als nach sechs Monaten entstehen, wenn EU-Bürger etwa aus gesundheitlichen Gründen ohnehin nicht ausgewiesen werden können. Generell müsse Deutschland laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Asylbewerberleistungen das Existenzminimum aller Menschen sichern, die sich "verfestigt" hier aufhalten. (Az: B 14 AS 35/15 R)

