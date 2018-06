Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank rechnet für 2015 mit einem Rekordverlust von rund 6,7 Milliarden Euro nach Steuern. Das teilte Deutschlands größtes Kreditinstitut am Mittwochabend in Frankfurt am Main mit. Grund dafür sind den Angaben zufolge unter anderem Belastungen für Rechtsstreitigkeiten von rund 1,2 Milliarden Euro, von denen ein Großteil voraussichtlich steuerlich nicht abzugsfähig sein werde. Hinzu kämen Belastungen für Restrukturierungen und Abfindungen in Höhe von 0,8 Milliarden Euro.

