Berlin (AFP) Die Friedrich-Naumann-Stiftung schließt ihr Büro in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Grund seien die Ende 2014 von der Regierung erlassene Gesetzesänderungen, die eine Arbeit in Ägypten unmöglich machten, teilte die FDP-nahe Stiftung am Mittwoch in Berlin mit. Trotz intensiver Bemühungen auch seitens des Auswärtigen Amts sei es seitdem nicht gelungen, "eine annehmbare Arbeitsgrundlage auszuhandeln".

