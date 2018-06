Köln (AFP) In Köln hat die Polizei am Dienstagabend mit einem Großaufgebot im Stadtteil Kalk Gaststätten und Wettbüros durchsucht. Es wurden insgesamt 120 Menschen überprüft, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Anlass für die Razzia war demnach unter anderem ein Anstieg von Eigentumsdelikten in Kalk. Die Gaststätten und Wettbüros gelten laut dem Sprecher als Treffpunkte der Tatverdächtigen, die insbesondere aus Nordafrika stammen.

