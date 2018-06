Hamburg (AFP) Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hat sich tief erschüttert über die zunehmende Zahl von Hasstiraden und Drohungen gegen Politiker in der Hansestadt geäußert. Abgeordnete und andere Amtsträger seien "nicht zimperlich", sagte sie am Donnerstag im Hamburger Landesparlament. "Aber das, was einige von uns in den vergangenen Monaten ertragen mussten, überschreitet jede Grenze".

