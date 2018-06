Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Debatte um die Flüchtlingspolitik den Rücken gestärkt: "Die ständigen Drohungen der CSU helfen genauso wenig wie Unterschriftensammlungen für oder gegen Frau Merkel in ihrer eigenen Fraktion", sagt Maas der Heidelberger "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Mittwoch. "Beim Ziel sind wir uns doch alle einig: Menschen in großer Not wollen wir helfen. Die Geschwindigkeit des Zuzugs müssen wir auf ein vernünftiges Maß reduzieren."

