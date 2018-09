Berlin (AFP) Der nächste CDU-Bundesparteitag findet Ende des Jahres in Essen statt. Die CDU-Delegierten wollen vom 5. bis 7. Dezember in der Grugahalle zusammenkommen, wie die Parteizentrale in Berlin am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

