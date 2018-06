Berlin (AFP) Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat ein Ende der Kritik aus der Union an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Ich halte nichts davon, wie die CSU jetzt systematisch Panik und Hysterie zu schüren", sagte Oppermann am Mittwoch dem ZDF-"Morgenmagazin" vor dem Treffen Merkels mit der CSU-Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth. "Die Chaostage in der Union müssen aufhören, sonst wird aus der Flüchtlingskrise am Ende eine Regierungskrise."

