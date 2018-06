Düsseldorf (AFP) Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat Verbraucher vor den Fallstricken beim Einkauf bei Online-Händlern im außereuropäischen Ausland gewarnt. Käufer sollten sich vor der Bestellung vermeintlicher Schnäppchen in Ostasien oder anderswo unbedingt über die Risiken informieren, erklärten die Verbraucherschützer am Mittwoch in Düsseldorf.

