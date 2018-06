Berlin (AFP) Der CSU-Politiker und bayerische Finanzminister Markus Söder hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einsame Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. CDU und CSU hätten in den vergangenen Jahren viel geschafft, "aber immer, weil wir gemeinsam agiert haben", sagte Söder am Mittwoch dem Sender n-tv am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. In letzter Zeit habe "eher das Einsame im Vordergrund" gestanden.

