Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) trifft bei seinem Besuch am Donnerstag in Warschau auch Ministerpräsidentin Beata Szydlo. Das teilte Außenamts-Sprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin mit. Die Reise des Außenministers erfolgt vor dem Hintergrund erheblicher Irritationen im Verhältnis zu Polen seit dem Amtsantritt der neuen polnischen Regierung im November.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.