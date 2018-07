Athen (AFP) Der ehemalige griechische Finanzminister Giannis Varoufakis hat die Gründung einer paneuropäischen Bewegung zur Demokratisierung der Europäischen Union kommenden Monat in Berlin angekündigt. "Wir werden mit anderen am 9. Februar einen utopischen Versuch beginnen, eine paneuropäische Bewegung zu schaffen", sagte Varoufakis am Dienstagabend in einem Interview mit dem griechischen Fernsehsender Skai TV. Diese Bewegung habe einen "einfachen Slogan: 'Demokratisiert die EU'".

