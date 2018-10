Köln (SID) - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich überraschend doch von Trainer Niklas Sundblad getrennt. Der achtmalige Meister, der als Tabellenzehnter um den Einzug in die Play-offs zittern muss, gab am Mittwoch den Rauswurf des Schweden bekannt. Nach der 3:4-Pleite am vergangenen Sonntag gegen das DEL-Schlusslicht Krefeld Pinguine hatten die Haie dem 43-Jährigen zunächst eine weitere Woche Bewährung gegeben.

"Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir mit unserem Trainerteam die Wende herbeiführen können", sagte Geschäftsführer Peter Schönberger: "In den letzten Tagen haben wir viele Gespräche geführt, die uns aber schlussendlich dazu gebracht haben, diesen Schritt zu gehen." Mit Sundblad, der den ERC Ingolstadt 2014 zur deutschen Meisterschaft geführt hatte, musste auch Co-Trainer Petri Liimatainen gehen.

Am Sonntag hatte Schönberger noch verkündet: "Diese Woche wird es keine Trainerdiskussion geben. Sundblad wird auch am nächsten Wochenende die Mannschaft betreuen." Wer am Freitag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Red Bull München an der Bande stehen wird, werde in Kürze bekannt gegeben, hieß es. Mit Ex-Nationalspieler Peter Draisaitl hatten die Kölner zuletzt verhandelt. "Es waren angenehme Gespräche, sie haben sich dann aber entschieden, den Trainer nicht zu wechseln", sagte der 50-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Sundblad, als Spieler 2002 mit den Haien deutscher Meister, war seit Oktober 2014 Cheftrainer der Kölner - als Nachfolger des gefeuerten Ex-Bundestrainers Uwe Krupp. An dessen Seite war er bis 2013 bereits Co-Trainer gewesen.