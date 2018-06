Straßburg (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat die Teilnehmerstaaten der Weltklimakonferenz in Paris aufgerufen, die dort gefassten Beschlüsse zügig umzusetzen. Zunächst müsse der Ratifizierungsprozess rasch vorangebracht werden, sagte Fabius, der die Pariser Konferenz geleitet hatte, am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Damit das Abkommen in Kraft treten könne, müsse es von mindestens 55 Staaten ratifiziert werden, die zusammen 55 Prozent der globalen Treibhausgase ausstoßen.

