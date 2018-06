Wien (AFP) Österreich will die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2016 um mehr als die Hälfte senken. "Wir können in Österreich nicht alle Asylwerber aufnehmen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann am Mittwoch nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten in Wien. In 2016 soll die Zahl der Asylbewerber nach den Plänen der Regierung auf 37.500 gesenkt werden, nach 90.000 im vergangenen Jahr.

