Straßburg (AFP) Russland wird im Europarat die Sitzungen der Parlamentarischen Versammlungen auch in diesem Jahr boykottieren. Dies geht aus einem Brief hervor, den die in Straßburg ansässige paneuropäische Organisation am Dienstagabend veröffentlichte Derzeit sei es nicht möglich, sich "der Parlamentarischen Versammlung wieder anzunähern", schrieben die Präsidenten der beiden Kammern des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko und Sergej Naryschkin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.